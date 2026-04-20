Brembo al Fuorisalone 2026 | livree e pinze freno tra tecnica e design

Durante il Fuorisalone 2026 a Milano, dal 20 al 26 aprile, si svolge una mostra presso Palazzo Bocconi dedicata alla collaborazione tra Brembo e Sesia&Co. L’esposizione presenta una selezione di livree e pinze freno, mettendo in mostra elementi che uniscono tecnologia e design. L’evento si inserisce nel contesto delle iniziative dedicate al settore automotive, offrendo uno sguardo sulle ultime innovazioni estetiche e tecniche.

Una pinza freno può essere un pezzo di design? La risposta si può trovare durante la Milano Design Week, dal 20 al 26 aprile a Palazzo Bocconi: Brembo e Sesia&Co (azienda di design d'interni con oltre 40 anni di esperienza nella produzione tessile), rinnovano per la terza volta la collaborazione in un percorso che intreccia l'universo tecnico dell'azienda bergamasca al mondo dell'interior design. Per il Fuorisalone 2026 Brembo ha scelto di esplorare i confini col mondo delle due ruote, esponendo una moto caratterizzata da una livrea esclusiva che combina i colori cielo, mirtillo, zafferano e liquirizia, abbinati alle pinze freno Hypure in una tonalità ferro opaca con logo in tono cielo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Brembo al Fuorisalone 2026: livree e pinze freno tra tecnica e design Notizie correlate Fuorisalone 2026: il design mette l’uomo al centro tra etica e techMilano si prepara ad accogliere, dal 20 al 26 aprile 2026, la nuova edizione del Fuorisalone con il tema centrale Essere Progetto, un appuntamento... Formula 1, pinze Brembo per tutti gli 11 team: “Con la stagione 2026 si apre una nuova era”Il Gruppo Brembo inaugura la stagione 2026 di Formula 1 in un anno di profonda trasformazione per la competizione. Panoramica sull’argomento Si parla di: Design Week: la mappa dei primi eventi imperdibili. Guida al Fuorisalone 2026: cosa vedere tra le installazioni in Statale e (anche) case privateMilano apre i suoi portoni: dal 20 al 26 aprile il Fuorisalone 2026 trasforma la città. Ecco la mappa completa dei luoghi e delle mostre da non perdere ... milanotoday.it Fuorisalone 2026 a Milano: date, eventi, distretti, installazioni e cosa vedere alla Design WeekDal 20 al 26 aprile Milano torna a trasformarsi in una mappa fittissima di mostre, allestimenti, showroom e luoghi da attraversare. Il Fuorisalone 2026 mette insieme 1.072 eventi e sceglie come filo c ... alphabetcity.it