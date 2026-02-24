Friuli Venezia Giulia | ospedali al collasso personale in emergenza

Il sovraccarico degli ospedali nel Friuli Venezia Giulia deriva dall’aumento improvviso di pazienti che richiedono cure intense. Il personale sanitario si trova sotto pressione, con turni prolungati e carenze di risorse. La situazione sta portando a un rischio concreto per la sicurezza degli operatori e per la qualità delle cure offerte. Le strutture ospedaliere cercano soluzioni tempestive per evitare il collasso.

Il sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia sta vivendo una crisi senza precedenti. Il sindacato Uli Fpl ha lanciato un allarme urgente, chiedendo interventi immediati per garantire condizioni di lavoro dignitose e sicurezza per gli operatori sanitari. La situazione è resa ancora più critica dalle recenti emergenze climatiche e dalle tensioni logistiche che stanno mettendo a dura prova le strutture regionali. In un momento in cui il Consiglio regionale discute di logistica e maltempo, la richiesta del sindacato assume un’importanza strategica, offrendo l’opportunità di affrontare una crisi che va ben oltre i confini regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

In Friuli Venezia Giulia, medici in pensione tornano in servizio per fronteggiare la crisi del personale sanitarioMedici in pensione tornano in corsia per aiutare gli ospedali in difficoltà.

L'allarme: «Ospedali al collasso, non è più emergenza: manca la programmazione»L’attuale situazione negli ospedali italiani evidenzia una gravissima carenza di personale e una mancanza di pianificazione che ha portato a reparti sovraccarichi e tempi di attesa sempre più lunghi.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Liste d'attesa in Italia, in Friuli Venezia Giulia preoccupano i ritardi in ortopedia; Ricerca sanitaria, emergenza fondi al Cro di Aviano; Napoli, bimbo con cuore danneggiato: per l'ospedale Monaldi resta operabile; Presidi olimpici ospedalieri, collaborazione tra Ospedale Niguarda di Milano e Politecnico di Milano.

Ospedali a misura di donna. Onda premia 8 ospedali del Friuli Venezia Giulia con i bollini rosaIn Itala le strutture premiate da Onda sono in totale 306: 71 hanno ottenuto tre bollini, 183 due bollini e 52 un bollino. In Friuli Venezia Giulia, all’Irccs Burlo Garofolo e all’Asui di Trieste il ... quotidianosanita.it

LND – Vinciamo Insieme, la Liguria protagonista a Udine: Giulio Ivaldi all’avvio del progetto in Friuli-Venezia GiuliaLunedì 9 febbraio 2026, presso il Presidio Ospedaliero Santa Maria della Misericordia di Udine, la FIGC – Lega Nazionale Dilettanti ha presentato ufficialmente l’attivazione del progetto Vinciamo ... liguriasport.com

La Regione Friuli Venezia Giulia ha convocato a Udine sindaci, imprenditori e sindacati per illustrare i contenuti della riforma del terziario. - facebook.com facebook

“Un orgoglio per il Friuli Venezia Giulia. Le tre medaglie di Lisa Vittozzi e Davide Graz testimoniano straordinaria capacità di #RegioneFvg di formare atleti internazionali. Continueremo a investire nello sport”. Così @Pier_Roberti oggi a Sappada tinyurl.com x.com