LIVE Speed skating 10000 metri Olimpiadi in DIRETTA | si comincia subito con Lorello

Oggi, durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Lorello ha preso il via alla gara dei 10.000 metri di speed skating, che si svolge in diretta. La competizione, molto attesa dagli appassionati, ha già visto i primi scatti veloci e le strategie dei partecipanti. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale e le emozioni di questa lunga prova che promette grandi sorprese.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della gara dei 5000 femminili di speed skating dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Il ghiaccio del Milano Speed Skating Stadium sarà teatro di una delle sfide più affascinanti dei Giochi: i 10000 metri maschili di speed skating. Una gara che profuma di storia e che vedrà protagonista assoluto Davide Ghiotto, chiamato a confermare il podio olimpico conquistato a Pechino e a ribadire il suo status di riferimento mondiale delle lunghe distanze ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Il pattinatore vicentino resta uno dei nomi più solidi del panorama internazionale.