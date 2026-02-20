Al Conservatorio Nicolini una giornata per le donne dell’opera con il progetto Casta Diva

Il Conservatorio Nicolini ha organizzato una giornata dedicata alle donne dell’opera, con il progetto Casta Diva. L’evento si svolge lunedì 23 febbraio, a partire dalle 15, e prevede concerti, incontri e approfondimenti sul ruolo femminile nel teatro musicale. Si tratta di un’iniziativa che coinvolge studentesse, docenti e professionisti del settore, con l’obiettivo di mettere in luce le figure femminili meno conosciute. La giornata si conclude alle 19 con un concerto finale.

Al centro dell’iniziativa la presentazione della piattaforma digitale Italian Opera by Women Composers, un database pensato per ricostruire, preservare e rendere accessibile un patrimonio a lungo marginalizzato dalla storiografia tradizionale. La piattaforma raccoglie informazioni su manoscritti, partiture, libretti e bibliografia, configurandosi come uno strumento dinamico e costantemente aggiornabile per studiosi, musicisti e appassionati. La presentazione, in programma nell’Auditorium del Conservatorio, vedrà intervenire Patrizia Florio, Barbara Cipollone e Giovanni Pozzovio. Protagonista il mezzosoprano Giuseppina Bridelli, accompagnata da Giulio Monguidi al clavicembalo e Gian Francesco Amoroso al pianoforte.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

