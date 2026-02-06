Tra partiture e memorie | le voci femminili dell’opera riscoperte al Conservatorio Nicolini

Venerdì 30 gennaio, l’auditorium del Conservatorio Nicolini ha aperto le sue porte a un evento dedicato alle voci femminili dell’opera. Tra le partiture ingiallite e le memorie di melodrammi ottocenteschi, si sono ascoltate storie di artiste dimenticate e di composizioni che rischiavano di svanire nel tempo. Un pomeriggio di riscoperta, in cui musica e storia si sono incontrate per restituire voce a figure femminili spesso trascurate.

Durante la conferenza sono stati presentati i risultati delle ricerche, coordinate da Patrizia Florio, di Benedetta Broegg, Chiara Foti e Irene Volpi, seguite da un intervento musicale ...

A partire da venerdì 6 febbraio, dalle 15.30 alle 19.30, presso l'Aula 26 del Conservatorio Nicolini, Antonio Tarallo, docente di Pianoforte del Conservatorio, propone un percorso di avvicinamento alla professione del tecnico-preparatore di pianoforti, una figur

