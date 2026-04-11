Dal 29 aprile arriva nelle sale italiane il film “Il Diavolo veste Prada 2”. La pellicola rappresenta il seguito del successo cinematografico uscito circa vent'anni fa. Le riprese si sono concluse nel corso dell'ultimo anno e il film è stato distribuito in diverse nazioni prima di arrivare anche nel nostro paese. La produzione ha confermato la presenza di alcuni attori principali del primo capitolo, con nuovi interpreti aggiunti nel cast.

ROMA – In uscita “Il Diavolo Veste Prada 2”. A quasi vent’anni dalle loro iconiche interpretazioni nei panni di Miranda, Andy, Emily e Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano nelle eleganti strade di New York City e nei lussuosi uffici di Runway nel tanto atteso sequel del fenomeno del 2006 che ha segnato una generazione. Il film riunisce il cast originale con il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna, e introduce una serie di personaggi nuovi, tra cui Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen e B.J. Novak. Tracie Thoms e Tibor Feldman riprendono i loro ruoli di “Lily” e “Irv” dal primo film.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Al cinema dal 29 aprile “Il Diavolo veste Prada 2”

In sala dal 29 aprile Il Diavolo Veste Prada 2. Nel trailer finale, la canzone originale di Lady Gaga e Doechii. Il video di Amica.it(askanews) – Ecco il trailer finale de Il Diavolo Veste Prada 2, con la canzone originale Runway interpretata da Lady Gaga e Doechii.

“Floreale? Per la primavera? Avanguardia pura!”: Il Diavolo Veste Prada torna al cinemaPrevendite aperte per il sequel del cult che ha definito il glamour degli anni Duemila, con il ritorno del cast originale e una nuova generazione...

Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Finale