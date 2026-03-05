Napoli tra Storia e Simboli | mostra personale di Maurizio Romeo al Centro d’Arte Poyel

Venerdì 6 marzo il Centro d’Arte Poyel di Napoli apre le sue porte con una mostra personale di Maurizio Romeo intitolata “Napoli tra Storia e Simboli”. L’esposizione si terrà in Piazza De Leva e sarà aperta al pubblico fino al 9 maggio. La mostra presenta un insieme di opere che riflettono i temi legati alla città partenopea e resterà visitabile per oltre due mesi.

Venerdì 6 marzo alle ore 18.30, il Centro d'Arte Poyel in Piazza De Leva, Napoli, riapre le sue porte alla città con la mostra personale di Maurizio Romeo, "Napoli tra Storia e Simboli", visitabile fino al 9 maggio. Non una semplice esposizione,ma una dichiarazione di intenti: l'arte come presidio culturale e come strumento di rigenerazione urbana nel cuore di Materdei. Ad accompagnare il vernissage sarà l'introduzione del professor Gianpasquale Greco, critico d'arte, chiamato a leggere un percorso espositivo che attraversa la città partenopea come un corpo vivo, stratificato, contraddittorio.