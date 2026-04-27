Al centro commerciale ecco l' asta che trasforma gli acquisti in premi

Domenica 3 maggio alle 17.00 si terrà al Centro Commerciale Le Maioliche un'asta pubblica con numerosi premi in palio. L'evento si svolgerà in diretta e coinvolgerà i visitatori in un'operazione che trasforma gli acquisti quotidiani in opportunità di vincita. La manifestazione, aperta a tutti, si svolge nel grande spazio del centro commerciale e prevede la partecipazione di diverse aziende locali.

Domenica 3 maggio alle ore 17.00, al Centro Commerciale Le Maioliche, arriva un evento da non perdere: una super asta ricca di premi esclusivi, tutta da vivere in diretta.Come partecipareÈ necessario scaricare l’app My Maioliche per cominciare subito a raccogliere punti, ogni euro speso nei.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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