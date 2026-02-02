Al centro commerciale arrivano le mistery box del commercio online | come partecipare agli acquisti al buio

Al centro commerciale Le Stuoie di Lugo arrivano le mistery box del commercio online. Si tratta di un modo diverso di fare acquisti, perché si compra a scatola chiusa. I clienti possono tentare la fortuna e aggiudicarsi una scatola piena di prodotti provenienti da stock, resi o spedizioni smarrite. La novità sta già attirando l’attenzione di molti, curiosi di scoprire cosa si trova dentro senza sapere in anticipo.

Chi partecipa avrà la possibilità di aggiudicarsi un pacco ricco di prodotti: un’occasione anche per dare nuova vita a oggetti che diversamente finirebbero distrutti Al Centro Le Stuoie di Lugo arriva un’esperienza che sta raccogliendo grande interesse in tutta Italia: un acquisto al buio che permette di aggiudicarsi una "mistery box" di prodotti provenienti da stock, giacenze, resi, spedizioni smarrite e pacchi non ritirati dei maggiori portali del commercio online. Dal 4 febbraio all’8 febbraio all’interno del centro commerciale sarà presente “Ama Discount”, spazio dedicato all’esperienza di acquisto al buio.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Al Centro Valmarecchia di Villa Verucchio arrivano le mistery box, un’esperienza di acquisto originale e senza sorprese.

I saldi invernali iniziano domani in Valle d’Aosta, seguiti da tutte le altre regioni il 3 gennaio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

