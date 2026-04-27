Al Brennero maxi-manifestazione Coldiretti in difesa del Made in Italy

Al valico del Brennero si è svolta una grande manifestazione organizzata da Coldiretti, con agricoltori che hanno sfilato per evidenziare l’aumento dei costi di produzione e chiedere una maggiore tutela del prodotto italiano. La protesta ha coinvolto molti partecipanti, che si sono radunati con bandiere e cartelli per far ascoltare le proprie richieste. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e senza incidenti.

Il valico del Brennero si è tinto di giallo per la maxi-manifestazione organizzata da Coldiretti. Una mobilitazione degli agricoltori per denunciare l’esplosione dei costi di produzione e per chiedere una tutela del Made in Italy. Servizio di Luigi Ferraiuolo RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Al Brennero maxi-manifestazione Coldiretti in difesa del Made in Italy Al Brennero maxi-manifestazione Coldiretti in difesa del Made in Italy Notizie correlate Leggi anche: Made in Italy: Coldiretti al Brennero in difesa di agricoltori e consumatori Manifestazione in difesa del Made in Italy: 500 agricoltori campani al Brennero per cambiare il codice doganaleSaranno circa 500 gli agricoltori campani in marcia lunedì 27 aprile al valico del Brennero per chiedere la modifica del codice doganale europeo. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Coldiretti, lunedì maxi-manifestazione contro i rincari al Brennero; Agricoltori, maxi manifestazione. Protesta contro guerra e rincari: Serve tutelare il Made in Italy; Anche Coldiretti Abruzzo al Brennero per la manifestazione nazionale a difesa del comparto agricolo; Manifestazione in difesa del Made in Italy: 500 agricoltori campani al Brennero per cambiare il codice doganale. Coldiretti, maxi-manifestazione al Brennero contro i rincariAbbiamo bisogno della pace. A pagare il conto della guerra sono sempre i contadini e la salute dei cittadini consumatori. (ANSA) ... ansa.it Coldiretti, manifestazione nazionale al Brennero: 2 mila agricoltori dal PiemonteSono arrivati da tutta Italia, in diecimila. Gli slogan, Fermiamo il falso cibo italiano, e Abbiamo bisogno della pace. Coldiretti torna di nuovo al Brennero con una manifestazione nazionale, al v ... rainews.it Dalla provincia di #Varese fino al Brennero per partecipare alla manifestazione organizzata da Coldiretti Leggi l'articolo: https://www.prealpina.it/pages/coldiretti-anche-varese-al-brennero-411829.html - facebook.com facebook Al Brennero 10 mila agricoltori protestano: "La guerra e le importazioni stanno mettendo in ginocchio il settore" x.com