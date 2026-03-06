La storia | nell’epoca dei social nella bacheca di Casteldebole appesa una dichiarazione d’affetto La lettera di un bambino al ’Galli’ Così i rossoblù si sono risollevati

Nella bacheca di Casteldebole è stata affissa una lettera di un bambino indirizzata al ‘Galli’, un gesto che ha destato attenzione tra tifosi e staff. La comunicazione semplice e sincera ha avuto un impatto immediato sui rossoblù, contribuendo a migliorare l’umore della squadra. In un’epoca dominata dai social, anche poche parole possono fare la differenza e portare un sorriso.

A volte anche poche parole possono toccare le giuste corde, specialmente quando tutto sembra girare storto. O meglio: possono contribuire a farlo per ritrovare lo spirito. Serviva una scossa alla stagione del Bologna. Per interrompere un periodo negativo, per tornare a rincorrere alcuni degli obiettivi di un'annata finora da montagne russe e per riportare l'equilibrio tra Casteldebole e il Dall'Ara. Una scossa che c'è stata, numeri alla mano, con cinque vittorie consecutive tra campionato ed Europa League che sono valse gli ottavi della competizione europea e l'auspicio che quell'Europa si possa inseguire ancora grazie al piazzamento in serie A.