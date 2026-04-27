Durante una seduta in aula, un rappresentante ha denunciato che il dibattito si è trasformato in uno scontro caratterizzato da insulti e attacchi personali, anziché da un confronto costruttivo. Ha aggiunto di aver assistito a un comportamento poco rispettoso, con accuse e commenti offensivi rivolti a lui. La critica si rivolge a chi ha partecipato a questa dinamica, ritenendola dannosa per il clima politico e per la città stessa.

Tempo di lettura: 2 minuti “Ho assistito a uno spettacolo indecoroso, dove la critica politica è stata sostituita dal fango e dalle offese dirette alla mia persona”. Con queste parole Giuseppe Stravino, consigliere comunale di opposizione di Airola e consigliere provinciale, denuncia il clima di estrema tensione registrato durante l’ultima seduta del Consiglio comunale che era stato convocato, per di più, su richiesta dello stesso Stravino, unitamente all’intero gruppo di opposizione consiliare, per discutere del grave disagio legato al trasferimento del Centro di Igiene mentale da Airola a Puglianello. Una circostanza che sta causando immensi disagi all’utenza della Valle Caudina, costringendo pazienti fragili e le loro famiglie a spostamenti complessi che ne minano la quotidianità ed il fragile equilibrio.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Airola, Stravino (FdI): “In Aula fango e insulti al posto del confronto. La politica del rancore svilisce la città”

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