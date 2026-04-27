Durante una seduta del Consiglio comunale, si sono verificati scontri verbali tra i presenti, con insulti e toni accesi che hanno sostituito il normale dibattito. Un consigliere di opposizione ha riferito di un clima molto teso, caratterizzato da parole dure e atteggiamenti provocatori. La discussione si è svolta in un’atmosfera di forte conflitto, con pochi momenti di confronto costruttivo.

“Ho assistito a uno spettacolo indecoroso, dove la critica politica è stata sostituita dal fango e dalle offese dirette alla mia persona”. Con queste parole Giuseppe Stravino, consigliere comunale di opposizione di Airola e consigliere provinciale, denuncia il clima di estrema tensione registrato durante l’ultima seduta del Consiglio comunale che era stato convocato, per di più, su richiesta dello stesso Stravino, unitamente all’intero gruppo di opposizione consiliare, per discutere del grave disagio legato al trasferimento del Centro di Igiene mentale da Airola a Puglianello. Una circostanza che sta causando immensi disagi all’utenza della Valle Caudina, costringendo pazienti fragili e le loro famiglie a spostamenti complessi che ne minano la quotidianità ed il fragile equilibrio.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Airola, Stravino: “In Aula fango e insulti al posto del confronto”

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