In Italia, Silvia Sardone, rappresentante della Lega, si distingue per il suo approccio fatto di slogan securitari e semplificazioni. La sua attività politica si concentra sull’alimentare paure tra i cittadini, senza proporre soluzioni concrete. La sua presenza nel panorama politico italiano evidenzia una tendenza della destra urbana a usare il rancore come strumento di comunicazione, mantenendo un clima di conflitto permanente.

Nel panorama politico italiano, pochi incarnano la retorica del conflitto permanente quanto Silvia Sardone. La sua cifra comunicativa è ormai riconoscibile: trasformare problemi complessi in slogan, ridurre la realtà a un campo di battaglia tra “noi” e “loro”, alimentare una percezione costante di emergenza. È una strategia che paga in termini di visibilità, ma che impoverisce il dibattito pubblico. Figuratevi, nelle ultime ore ha festeggiato per avere impedito a una scolaresca di visitare una Moschea, twittando felice contro l'islam. Rimango basito, un successone politico, vero? Altro che Churchill, questa è il Napoleone della politica! Il tema della sicurezza urbana, su cui Sardone insiste, meriterebbe ben altro approccio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La politica del rancore travestita da sicurezza: il caso Silvia Sardone e la deriva della destra urbana. La Lega si liberi di questa gente

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