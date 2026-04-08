Orbetello | tra blackout digitale e strade rotte allarme Costa d’Argento

Dopo il fine settimana di Pasqua, la zona della Costa d’Argento ha evidenziato problemi significativi nelle infrastrutture e nei servizi tecnologici. Il gruppo locale ha richiesto un intervento urgente da parte dell’amministrazione per affrontare le carenze di rete digitale e le condizioni delle strade, che stanno influenzando la qualità della vita e l’immagine del territorio. La richiesta si concentra sulla necessità di interventi immediati per migliorare le condizioni attuali.

Il gruppo Orbetello Bene Comune ha lanciato un duro appello all’amministrazione locale per risolvere le gravi carenze infrastrutturali e tecnologiche emerse dopo il fine settimana di Pasqua, mettendo in discussione l’immagine di prestigio della zona. L’analisi del collettivo evidenzia come il ritorno alla normalità post-festività abbia fatto riemergere problemi strutturali che colpiscono la viabilità, i servizi igienici e la connettività digitale tra Orbetello, Albinia e le aree limitrofe. La situazione è descritta come incompatibile con il brand di Costa d’Argento, specialmente in vista dell’imminente stagione estiva che rischia di essere compromessa da disservizi che impattano sia i residenti che l’indotto turistico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Orbetello: tra blackout digitale e strade rotte, allarme Costa d’Argento Alto Vastese: tra frane e blackout, scuole verso il digitaleNell’Alto Vastese, nonostante il ritorno del sole in Abruzzo, persiste un’emergenza idrogeologica che minaccia infrastrutture critiche e la mobilità... Orbetello: 3 milioni sbloccati per strade e serviziIl Comune di Orbetello ha ratificato i conti chiusi del 2025, confermando la stabilità finanziaria dell’ente.