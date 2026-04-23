Taranto la Polizia di Stato dona attrezzature e giochi ai piccoli pazienti dell’ospedale

La Polizia di Stato ha consegnato attrezzature e giochi ai bambini ricoverati nell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. L’iniziativa mira a offrire supporto e un momento di svago ai piccoli pazienti durante il loro percorso di cura. L’atto si inserisce in un progetto di collaborazione tra le forze di polizia e il reparto ospedaliero. La consegna si è svolta in modo diretto e senza particolari eventi.

Tarantini Time Quotidiano Un gesto di solidarietà a sostegno dei piccoli pazienti dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Il XV Reparto Mobile della Polizia di Stato ha effettuato una donazione destinata ai reparti di oncoematologia pediatrica “Nadia Toffa” e pediatria. La consegna ha riguardato un dermatoscopio, utile per l’attività clinica, insieme a gadget pensati per regalare momenti di svago ai bambini e alle bambine ricoverate. All’iniziativa hanno preso parte il dirigente del reparto Antonio Gaetani, il cappellano provinciale don Santo Guarino, personale medico e una delegazione della Polizia di Stato. L’azienda sanitaria.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, la Polizia di Stato dona attrezzature e giochi ai piccoli pazienti dell’ospedale Notizie correlate Leggi anche: Pasqua di solidarietà all'ospedale Salesi di Ancona: donati giochi ai piccoli pazienti ricoverati Fatebenefratelli, Pasqua di solidarietà: la Curva Sud dona uova ai piccoli pazientiIn occasione della Santa Pasqua, infatti, i supporter giallorossi hanno donato ai bambini tante uova di cioccolato, trasformando una semplice... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Agli arresti domiciliari continuava a spacciare cocaina: 46enne arrestato dalla Polizia di Stato; Carrozzeria abusiva scoperta a Lama, multa da 5000 euro al titolare; Scoperta dalla Polizia di Stato una carrozzeria abusiva: sanzionato il titolare; Lecce: Operazione Alto Impatto presso il Campo Panareo. «Aiutatemi, voglio buttarmi giù»: a Taranto la polizia salva una giovanissima dal tentativo di suicidioI poliziotti l'hanno rintracciata seduta pericolosamente sul cornicione e, senza mai perderla di vista, sono pian piano riusciti a instaurare un dialogo con lei. È stata poi condotta in ospedale Ha ... lagazzettadelmezzogiorno.it Spaccio nel centro cittadino, 44enne arrestato dalla Polizia di Stato a TarantoOperazione antidroga nel cuore di Taranto, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 44enne del posto, ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ... lagazzettadelmezzogiorno.it #Cronaca Controlli della Polizia di Stato a Frattamaggiore - facebook.com facebook