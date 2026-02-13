L' Ail a sostegno dei pazienti dell' ospedale di Cona donati strumenti al reparto di Ematologia

L'Ail ha consegnato giovedì 12 strumenti medici all'ospedale di Cona, destinati al reparto di Ematologia, per un valore di circa 5 mila euro, con l’obiettivo di alleggerire le procedure di cura dei pazienti ematologici.

Nella giornata di giovedì 12, Ail ha donato all’Azienda ospedaliera, e in particolare all’unità operativa di Ematologia, nuove strumentazioni sanitarie per un valore complessivo di circa 5mila euro, con l’obiettivo di rendere meno faticoso il percorso di cura dei pazienti ematologici. La donazione si è svolta alla presenza di Gian Matteo Rigolin e Francesco Cavazzini, dirigenti medici dell’Ematologia, della coordinatrice della Degenza Sonia Altamura e della coordinatrice del Day Hospital oncoematologico Tania Scelza. La donazione comprende due deambulatori destinati alla degenza (strumenti fondamentali per garantire la mobilità e la sicurezza dei pazienti in diverse situazioni cliniche, favorendo l’autonomia e contribuendo a ridurre il rischio di cadute), due saturimetri (indispensabili per misurare la saturazione dell’ossigeno nel sangue, parametro essenziale per valutare la funzionalità respiratoria e lo stato generale di salute) e un ecografo che verrà utilizzato in particolare per i pazienti con difficoltà di accesso venoso.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

