Aiello in concerto a Firenze

Un cantante ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, intitolato “SCORPIONE”, previsto per il 22 maggio e disponibile in preorder da oggi. La stessa artista aveva pubblicato recentemente un brano inedito intitolato “GIGANTI” lo scorso 10 aprile. L’annuncio è arrivato attraverso i canali ufficiali, mentre intanto si prepara a esibirsi in concerto a Firenze.

Dopo la pubblicazione dell’inedita “GIGANTI” lo scorso 10 aprile, AIELLO annuncia finalmente l’uscita del nuovo album di inediti “SCORPIONE”, disponibile dal 22 maggio in tutti gli store digitali e da oggi in preorder.Inoltre, in esclusiva per il Sony Music Store, sarà possibile acquistare il CD.🔗 Leggi su Firenzetoday.it A te - Corrado Pinochi e la Jam Academy Band Notizie correlate Leggi anche: Coez in concerto a Firenze Renato Zero in concerto a FirenzeUn debutto trionfale per inaugurare una delle tournée live più attese della stagione, che arriva ora a Firenze con quattro appuntamenti al Nelson... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Festa di Sant’Antonio a Riccia: concerti di Antonio Castrignanò e Aiello; Pietro Barbalonga, Aiello Calabro celebra il suo scalpellino architetto; Aiello Calabro celebra Pietro Barbalonga con un anno di eventi tra arte e storia · CosenzaChannel.it; Mare chiuso, il libro di Luigino Snidero ad Aiello. Aiello Calabro celebra Pietro Barbalonga con un anno di eventi tra arte e storiaAiello Calabro si prepara a rendere omaggio a Pietro Barbalonga nel quarto centenario della sua morte, trasformando il borgo in un laboratorio diffuso di memoria, arte e riscoperta storica. Il Comune ... cosenzachannel.it AIELLO CALABRO entra tra “I Borghi più Belli d’Italia”: cerimonia storica con oltre trenta sindaci presenti. - facebook.com facebook