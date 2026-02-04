Coez in concerto a Firenze
Coez torna in concerto a Firenze. Dopo aver portato il suo tour nei palazzetti, vendendo oltre 70.000 biglietti, l’artista annuncia cinque nuove date del tour COEZ LIVE 2026 - FROM THE ROOFTOP. Le prime due tappe a Gardone Riviera e Macerata sono già sold out.
