Renato Zero in concerto a Firenze

Renato Zero torna a scaldare il pubblico con il suo tour “L’ORAZERO IN TOUR”. La prima tappa a Firenze ha già riscosso grande successo, con i biglietti praticamente esauriti e migliaia di fan pronti a cantare insieme a lui. La tournée, partita con sei date tutte sold out a Roma, promette di portare l’artista in giro per l’Italia, tra applausi e emozioni.

Un debutto trionfale per inaugurare una delle tournée live più attese della stagione, che arriva ora a Firenze con quattro appuntamenti al Nelson Mandela Forum: l’11, 12, 14 (sold out) e 15 febbraio, e poi toccherà i palchi dei principali palasport italiani fino ad aprile, per un totale di 30 date in calendario -molte delle quali già andate esaurite. Un successo che conferma ancora una volta il rapporto speciale con i suoi fan (“sorcini” di ogni generazione), capace di resistere al tempo e ai numeri impressionanti della sua carriera. Quello di Renato Zero è uno spettacolo che si rinnova di tournée in tournée, tra canzoni, parole e visioni, assumendo ogni volta una forma nuova.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Renato Zero torna a esibirsi dal vivo con la nuova tournée “L’ORAZERO IN TOUR”.

Renato Zero ferma il concerto per abbracciare Enrica Bonaccorti

Grazie alla Direzione ed a tutto il personale del Palazzetto per la calorosa accoglienza riservatami! Renato Zero @eurspa #palazzodellosport #roma #lorazerointour facebook

Per la gioia di tutti i “Sorcini” e non solo Renato Zero arriva al Mandela Forum per quattro imperdibili concerti, un viaggio tra musica, poesia ed emozioni senza tempo. L’11, 12, 14 e 15 febbraio quattro serate per ritrovarsi x.com