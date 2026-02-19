Musica festa e solidarietà | il Carnevale accende il Nicolini con le voci del Placentia Gospel Choir

Il concerto di Carnevale al Conservatorio Nicolini, tenuto dal Placentia Gospel Choir, ha coinvolto un pubblico vivace e partecipe. La serata, martedì 17 febbraio, ha visto applausi scroscianti e mani che battevano a ritmo, riempiendo il salone di energia. La musica gospel ha unito tutti in un momento di festa e solidarietà, con le voci corali che si sono fatte sentire forte e chiara. La sala, completamente piena, ha mostrato quanto il pubblico abbia apprezzato questa serata speciale.

Un repertorio che ha spaziato tra tradizione e gospel contemporaneo, durante la serata sono stati raccolti fondi per il restyling della sala parto dell'Ospedale di Piacenza «Applausi a scena aperta, mani che battono a tempo e un salone gremito in ogni ordine di posti. Il concerto di carnevale in scena martedì 17 febbraio al Conservatorio Nicolini ha saputo trasformare una serata di festa in un momento di autentica partecipazione collettiva». A tracciare il bilancio della serata l'istituto musicale cittadino, che ha portato sul proprio palco il Placentia Gospel Choir, da anni legato al Conservatorio da una solida convenzione artistica e formativa. CONCERTO GOSPEL DI CARNEVALE Martedì 17 febbraio Ore 21 (apertura porte ore 20) Conservatorio Nicolini – Salone dei Concerti Ingresso libero (fino a esaurimento posti) Il Placentia Gospel Choir vi aspetta una serata travolgente tra sonor