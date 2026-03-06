Memoteca comunale le voci della 90enne Ada che ricorda la scuola fascista e del decano dei pediatri

Da cesenatoday.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Memoteca comunale continua a raccogliere testimonianze, tra queste ci sono le parole di una donna di 90 anni che ricorda la scuola fascista e quelle del decano dei pediatri. Lo spazio digitale si arricchisce di storie e volti diversi, rafforzando il legame tra le generazioni attraverso narrazioni dirette sugli anni del fascismo, il passaggio del fronte e la ricostruzione.

Sul filo della memoria prosegue il progetto della Memoteca comunale, i cesenati nati negli anni ’30 del 900 si raccontano Tante storie, tanti volti e un legame tra generazioni sempre più forte. Prosegue il percorso di costruzione della Memoteca comunale, uno spazio digitale dedicato alla conservazione della memoria storica e delle testimonianze dirette sugli anni del fascismo, passaggio del fronte e ricostruzione post-bellica della città. Dopo che a dicembre 2025 è stato pubblicato online, sul sito del Comune di Cesena, il primo nucleo di interviste, gli uffici comunali, insieme all’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena, hanno dato avvio alla seconda parte del lavoro raccogliendo ulteriori testimonianze. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

