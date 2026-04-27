AIA comunicato ufficiale dopo il caos arbitri | Siamo rammaricati ora verrà designato un supervisore La presa di posizione e cosa succederà

L’Associazione Italiana Arbitri ha pubblicato un comunicato ufficiale in risposta alle recenti tensioni tra arbitri e organizzazione. Nel testo, si esprime rammarico per quanto accaduto e si annuncia l’assegnazione di un supervisore incaricato di monitorare la situazione. La decisione è stata comunicata dopo un periodo di caos e polemiche che hanno coinvolto il mondo del calcio.

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