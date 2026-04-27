In Italia, il 95% delle aziende che utilizzano l'intelligenza artificiale generativa non segnala profitti. La diffusione dell’IA nel paese rappresenta solo l’1,6% delle ore lavorative complessive, rispetto al 5,2% negli Stati Uniti. Questi dati mostrano una differenza significativa tra i due paesi in termini di utilizzo e risultati economici legati all’adozione delle tecnologie di intelligenza artificiale.

? Cosa sapere Il 95% delle aziende italiane che usa l'IA generativa non registra profitti.. L'adozione in Italia ferma all'1,6% delle ore lavorative rispetto al 5,2% statunitense.. Il 95% delle organizzazioni che ha adottato l’intelligenza artificiale generativa non registra ritorni economici misurabili, evidenziando un blocco strutturale nel mercato italiano rispetto a quello statunitense. Mentre negli Stati Uniti l’uso di queste tecnologie copre il 5,2% delle ore lavorative, in Italia la quota scende appena all’1,6%, rivelando una discrepanza che non dipende dalla disponibilità degli strumenti, ma dal metodo con cui vengono integrati nei processi produttivi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI in Italia: perché il 95% delle aziende non vede i profitti

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