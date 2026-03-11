AI in Italia | il 71% delle aziende usa l’intelligenza

Il 10 marzo 2026, durante il Pink Mobility Day a Milano, si è parlato di come il 71% delle aziende italiane utilizzi l’intelligenza artificiale nei propri processi decisionali. L’evento ha evidenziato che questa tecnologia sta trasformando il modo in cui le imprese operano, con un’attenzione particolare ai rischi di stereotipi e pregiudizi che potrebbero essere replicati attraverso i sistemi automatizzati.

Il 10 marzo 2026, durante il Pink Mobility Day a Milano, un dibattito cruciale ha messo in luce come l’intelligenza artificiale stia ridefinendo i processi decisionali nelle aziende italiane, portando con sé il rischio concreto di replicare stereotipi e pregiudizi esistenti. Mentre il 71% delle grandi imprese ha già avviato sperimentazioni tecnologiche, gli esperti hanno sottolineato che senza una governance responsabile, questi strumenti digitali rischiano di amplificare le disuguaglianze sociali invece di risolverle. L’evento, promosso da LabSumo e sostenuto da associazioni come Aniasa e Gbta Italia, ha la partecipazione di imprenditrici e manager della mobilità che hanno analizzato l’impatto reale della tecnologia sul tessuto produttivo nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

