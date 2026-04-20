AI e value gap | perché l’82% delle aziende non riesce a creare valore dall’AI?

Un'ampia maggioranza delle aziende utilizza l'intelligenza artificiale, ma la maggior parte di esse non riesce a ottenere risultati tangibili. Nonostante l’adozione di questa tecnologia, l’81% delle imprese non riesce a creare valore attraverso l’uso dell’AI. Questi dati mostrano una discrepanza tra l’implementazione e l’effettivo ritorno in termini di risultati concreti.

L’82% delle aziende usa l’intelligenza artificiale ma l’81% non genera risultati concreti. Il “value gap” dell’AI è il vero problema: tra agentic AI, governance e trasformazione organizzativa, cosa serve davvero per creare valore? Caro carburante, boom del carrello della spesa. E arriva il rischio scaffali vuoti per acqua e bibite © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965 .🔗 Leggi su Panorama.it

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