The Perfect Pitch Confindustria presenta la prima serie TV dedicata alle startup italiane

Confindustria lancia una nuova serie TV dedicata alle startup italiane. Si chiama “The Perfect Pitch” e rappresenta la prima produzione televisiva del genere in Italia. La presentano oggi a Viale dell’Astronomia, e punta a raccontare il mondo dell’innovazione attraverso le storie di giovani imprenditori e idee emergenti.

Confindustria entra nel racconto televisivo dell’innovazione e lo fa con “The Perfect Pitch”, la prima serie TV dedicata alle startup italiane, presentata oggi in anteprima nella sede di viale dell’Astronomia. Il format è disponibile su Mediaset Infinity e segue il percorso di crescita di tre startup della mobilità sostenibile selezionate da RetImpresa nell’ambito del concorso Rock per l’Open Innovation. L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: sostenere la crescita internazionale delle startup e avvicinare le nuove generazioni alle opportunità offerte dai principali attori impegnati nella promozione economica del sistema Paese.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

