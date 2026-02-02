The Perfect Pitch ecco la prima serie tv sulle startup italiane

Questa mattina a Roma, in Confindustria, è stata mostrata in anteprima “The Perfect Pitch”, la prima serie tv dedicata alle startup italiane. La produzione ha attirato l’attenzione di molti, che hanno assistito a qualche episodio e ascoltato i primi commenti sul progetto. La serie punta a raccontare le storie di giovani imprenditori e le sfide che affrontano per portare avanti le loro idee in Italia.

Roma, 2 febbraio 2026 - È stata presentata in Confindustria l'anteprima di "The Perfect Pitch", la prima serie tv sulle startup italiane. Disponibile su Mediaset Infinity, il format racconta il percorso di crescita di tre startup del settore della mobilità sostenibile, selezionate da RetImpresa in occasione del concorso ROCK per l'Open Innovation. Obiettivo del progetto è sostenere la crescita internazionale delle startup e avvicinare le nuove generazioni alle opportunità offerte dai principali attori che operano per la promozione economica del sistema Paese. Grazie alla collaborazione con il Consolato d'Italia a Detroit e al supporto della rete diplomatica, le startup Arlix, Limitless e Novac sono volate negli Usa per confrontarsi con investitori e operatori economici del territorio.

