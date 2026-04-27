Agrigento rissa brutale tra vicine | ferita con un coltello

A Agrigento, due donne straniere di 25 e 28 anni sono state coinvolte in una violenta rissa nel centro della città. Durante l'aggressione, una delle due ha riportato una ferita da coltello ed è stata trasportata all'ospedale San Giovanni di Dio per ricevere cure. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per ricostruire l'accaduto e procedere con le indagini.

? Cosa sapere Rissa tra due donne straniere di 25 e 28 anni nel centro di Agrigento.. Una ferita da coltello all'ospedale San Giovanni di Dio richiede accertamenti medici urgenti.. Due donne straniere, di 25 e 28 anni, sono finite in ambulanza nel centro storico di Agrigento dopo una violenta colluttazione scatenata da un diverbio personale che si è trasformato in una rissa con l’uso di un oggetto tagliente. Quello che doveva essere un normale passaggio tra i vicini del cuore della città si è trasformato in un episodio di scontro fisico brutale. La tensione, nata probabilmente da questioni legate alla sfera privata o a possibili attriti di vicinato, è degenerata rapidamente in una serie di insulti seguiti da una lotta furibonda.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agrigento, rissa brutale tra vicine: ferita con un coltello Violenta rissa ad Alcamo, giovane in prognosi riservata Notizie correlate Maxi rissa tra giovani a Salerno, in otto contro due: sequestrato un coltelloMomenti di tensione nella serata di sabato in via Generale Clark, a Salerno, nei pressi di un bar della zona. Leggi anche: Rissa violenta tra due gruppi a Cattolica Eraclea vicino Agrigento, scatta il Daspo Willy per quattro giovani Panoramica sull’argomento Si parla di: Rissa tra vicini a Fontanelle: colpito alla testa con un bastone, un ferito e un denunciato. Rissa tra donne al terminal bus: tensione in pieno centro ad AgrigentoScene di violenza in pieno giorno nel cuore di Agrigento, dove una lite tra due donne è degenerata in uno scontro fisico davanti a numerosi passanti. L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri ... scrivolibero.it Risse tra giovani in centro ad Agrigento: colpito il titolare di un locale della movidaOre di grande apprensione in centro ad Agrigento, nella zona della movida in via ... msn.com