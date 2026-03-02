Rissa violenta tra due gruppi a Cattolica Eraclea vicino Agrigento scatta il Daspo Willy per quattro giovani

A Cattolica Eraclea, vicino Agrigento, si è verificata una rissa violenta tra due gruppi di giovani. In seguito all’episodio, quattro di loro sono stati colpiti dal Daspo Willy, che vieta loro l’accesso ai locali pubblici per un anno. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno preso i provvedimenti necessari.

Quattro provvedimenti di D.A.SPO. Willy, questo il bilancio delle misure adottate dal Questore di Agrigento nei confronti di altrettanti giovani coinvolti in una rissa avvenuta lo scorso 20 novembre a Cattolica Eraclea, in Piazza Roma. I destinatari dei provvedimenti sono stati identificati grazie alle indagini condotte dai Carabinieri e dalla Polizia Municipale, che hanno ricostruito l’accaduto attraverso le immagini delle videocamere di sorveglianza. Ai quattro è stato imposto il divieto di accesso e stazionamento nei pressi dei locali di pubblico trattenimento della zona per un anno. Rissa violenta a Cattolica Eraclea L’intervento delle... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Rissa violenta tra due gruppi a Cattolica Eraclea vicino Agrigento, scatta il Daspo Willy per quattro giovani Leggi anche: Rissa e movida violenta a Licata vicino Agrigento, Daspo Willy nei confronti di cinque minorenni Pugni in piazza e Daspo Willy: il questore mette al bando i protagonisti della rissa a Cattolica EracleaLa movida di Cattolica Eraclea si trasforma in un campo di battaglia e il questore Tommaso Palumbo decide di usare il pugno di ferro. Una selezione di notizie su Cattolica Eraclea. Rissa tra giovani a Cattolica Eraclea, il questore firma quattro D.A.SPO.Il Questore di Agrigento Tommaso Palumbo ha emesso 4 provvedimenti di D.Ac.Ur ex art. 13 bis D.L. n. 14/2017, c.d D.A.Spo. Willy, nei confronti di altrettanti soggetti resisi responsabili della rissa ... grandangoloagrigento.it Rissa in centro fra due gruppi di giovani, quattro identificati e colpiti da daspoIl Questore di Agrigento Tommaso Palumbo ha emesso 4 provvedimenti per i responsabili della rissa dello scorso 20 novembre ... newsicilia.it