Maxi rissa tra giovani a Salerno in otto contro due | sequestrato un coltello

Nella serata di sabato, in via Generale Clark a Salerno, si è scatenata una maxi rissa tra giovani, con otto persone coinvolte contro due. Durante l’evento è stato sequestrato un coltello. La colluttazione si è verificata nei pressi di un bar della zona, creando momenti di tensione tra i presenti. La polizia è intervenuta per calmare gli animi e gestire la situazione.

Momenti di tensione nella serata di sabato in via Generale Clark, a Salerno, nei pressi di un bar della zona. Per cause ancora in corso di accertamento, otto ragazzi avrebbero aggredito due coetanei, dando vita a una violenta colluttazione. Ad avere la peggio sono stati i due giovani, rimasti feriti in modo lieve al termine dello scontro. Sul posto sono intervenute tempestivamente le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Durante i controlli è stato rinvenuto anche un coltello. Allertati i soccorsi: un’ambulanza della Vopi ha trasportato i due ragazzi al pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi d’Aragona”. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Maxi rissa tra giovanissimi al parco, spunta anche un coltello: nei guai quattro minorenni

Violenta rissa in centro a Medesano tra decine di persone, volano calci e pugni: denunciati otto giovaniDue carabinieri sono rimasti feriti nel tentativo di calmare gli animi, disposti anche 4 provvedimenti di Divieto di Accesso alle aree Urbane Si è...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Salerno.

Temi più discussi: Oristano, maxi rissa tra giovani: le immagini degli scontri per le vie del centro storico; Violenza tra i banchi di scuola, maxi rissa tra ragazzi al Malatesta: per sedarla arrivano i carabinieri; Violenza tra giovani, il video della Polizia sulla maxi rissa a Oristano; Oristano, un’ora di violenza dopo la maxi rissa davanti alla Cattedrale: denunciati 18 ragazzi.

La maxi rissa davanti alla cattedrale di Oristano, identificati 18 giovaniUna lite per futili motivi, poi lo scontro violento a colpi di bottiglie e spranghe tra due gruppi di giovanissimi. La polizia di Stato, sotto il coordinamento della procura della Repubblica di Orista ... rainews.it

Oristano, maxi rissa in centro: 18 giovani denunciati, ci sono minorenniGli scontri, alimentati con ogni probabilità dall'abuso di sostanze e alcol, sono iniziati in piazza Duomo tra il 3 e 4 gennaio ... cagliaripad.it

SALERNO NEL PALLONE - facebook.com facebook

Rientro in campo gara anche per Salvatore Maresca (Ginnastica Salerno)! Oggi 13.850 sul suo castello degli anelli #italgym x.com