Una banda di ladri è stata arrestata dopo aver utilizzato appartamenti in affitto come basi operative per pianificare furti in diverse zone del Veneto. Durante le operazioni sono stati sequestrati orologi di lusso, gioielli e targhe contraffatte o rubate. Le indagini si sono concentrate su appartamenti situati in provincia di Padova e Treviso, dove gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato la refurtiva.

PADOVA - Usavano appartamenti in affitto come base operativa per programmare furti in Veneto. Nel mirino dei tre presunti ladri c'erano le case in provincia di Padova, Treviso e Venezia. I tre uomini, un 23enne originario della Romania e un 26enne e un 37enne di origine serba, sono stati arrestati giovedì 26 marzo in un blitz della polizia di Padova. I furti Secondo la questura, la mattina dell'arresto, i tre uomini avrebbero commesso un tentativo di furto a Orsago e un furto a Villorba, nel Trevigiano. Nell'appartamento preso in affitto sono stati trovati i gioielli rubati a Villorba e un Rolex frutto di un precedente furto. I nascondigli Sul bordo di un canale a Salzano, a pochi chilometri, i poliziotti hanno individuato un nascondiglio con attrezzi da scasso, ricetrasmittenti e abiti usati durante i furti. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Ladri in casa, arrestata la banda che affittava appartamenti per organizzare i colpi in Veneto. Sequestrati Rolex, gioielli e targhe rubate

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