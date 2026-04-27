Agricoltura TisoAccademia IC | Donne colonna portante settore | politiche mirate

In Italia, si stima che siano circa 355.000 le imprenditrici agricole che gestiscono aziende nel settore alimentare, contribuendo alla produzione nazionale. Tuttavia, meno del 20% dei terreni agricoli è di proprietà femminile. Questa disparità evidenzia come le donne rappresentino una presenza significativa nel settore, anche se il loro controllo sui terreni rimane limitato. La questione è stata affrontata anche da rappresentanti dell’accademia, che hanno sottolineato la necessità di politiche dedicate.

In Italia sarebbero 355mila le imprenditrici agricole, protagoniste della produzione alimentare nazionale, ma meno del 20% dei terreni agricoli risulta nelle mani femminili. Centrale la sfida dell’innovazione. “In Italia l’agricoltura parla sempre più al femminile: oggi sarebbero 355mila le imprenditrici agricole, una presenza significativa che contribuisce in modo decisivo alla produzione alimentare del Paese. Eppure, nonostante questo peso produttivo, le donne possiedono meno del 20% della terra agricola. Un divario che riflette una disparità strutturale ancora radicata: chi lavora di più non sempre ha accesso alle risorse, ai terreni e alle opportunità economiche.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Agricoltura, Tiso(Accademia IC): “Donne colonna portante settore: politiche mirate” Notizie correlate Sanità, Tiso(Accademia IC): “Investimenti globali insufficienti per salute donne”Solo il 6% degli investimenti sanitari globali è destinato alle donne: un dato allarmante che rallenta innovazione e prevenzione. Sociale, Tiso(Accademia IC): “Italia giovanile molto fragile”Ricerca DAAI: cresce il ritiro sociale tra i giovani, con le ragazze più colpite; nelle grandi città i casi più gravi, mentre i legami di comunità... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Earth Day, Confeuro e Accademia IC: Agricoltura vitale per la tutela del pianeta; Sociale, Tiso(Accademia IC): Ok campagna invecchiamento attivo ma con giuste risorse; Sanità TisoAccademia IC | Carenza infermieri non si ferma | servono riforme. Agricoltura, Tiso(Accademia IC): Donne colonna portante settore: politiche mirateIn Italia l’agricoltura parla sempre più al femminile: oggi sarebbero 355mila le imprenditrici agricole, una presenza significativa che contribuisce in modo decisivo alla produzione alimentare del Pa ... meridiananotizie.it Earth Day, Confeuro-Accademia IC: Agricoltura vitale per la tutela del pianetaNewTuscia – ROMA – Ogni 22 aprile si celebra in tutto il mondo l’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra, una delle più importanti iniziative dedicate alla salvaguardia dell’ambiente. Un appuntam ... newtuscia.it Sanità, Tiso (Accademia IC): "Servono riforme per fermare il calo degli infermieri" - facebook.com facebook