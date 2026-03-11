Sanità TisoAccademia IC | Investimenti globali insufficienti per salute donne

Secondo un rappresentante dell'Accademia IC, soltanto il 6% degli investimenti sanitari globali viene indirizzato alle donne. La cifra, considerata preoccupante, evidenzia come la maggior parte delle risorse non sia dedicata a questo settore. La mancanza di fondi limita le possibilità di innovazione e di prevenzione specifiche per le esigenze femminili.

Solo il 6% degli investimenti sanitari globali è destinato alle donne: un dato allarmante che rallenta innovazione e prevenzione.. “ Sanità femminile, c’è ancora molto da fare a livello mondiale. Il nuovo report Women’s Health Investment Outlook mette in luce un dato che sorprende e preoccupa: solo il 6% degli investimenti sanitari globali è destinato alla salute delle donne. Un numero così basso non è casuale, ma il risultato di una lunga storia in cui i bisogni sanitari femminili sono stati considerati marginali, nonostante riguardino metà della popolazione mondiale. Molte condizioni che colpiscono le donne, purtroppo, sono ancora poco studiate o diagnosticate in ritardo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sanità, Tiso(Accademia IC): “Investimenti globali insufficienti per salute donne”

Articoli correlati

Sanità, Tiso(Accademia IC): “Tutela anziani più forte con telemedicina”Torre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.

Leggi anche: Salute, Tiso(Accademia Ic): “Giornata obesità importante ma serve impegno quotidiano”

Contenuti e approfondimenti su Sanità Tiso Accademia IC Investimenti...

Temi più discussi: Sanità, Tiso (Accademia IC): Investimenti globali insufficienti per salute donne; Salute, Tiso(Accademia Ic): Giornata obesità importante ma serve impegno quotidiano; Sociale, Tiso(Accademia IC): Povertà, sfida globale fra disuguaglianze e nuove fragilità; Salute TisoAccademia Ic | Giornata obesità importante ma serve impegno quotidiano.

Sanità, Tiso(Accademia IC): Investimenti globali insufficienti per salute donneNewTuscia – ITALIA – Sanità femminile, c’è ancora molto da fare a livello mondiale. Il nuovo report Women’s Health Investment Outlook mette in luce un dato che sorprende e preoccupa: solo il 6% degli ... newtuscia.it

Salute, Tiso(Accademia Ic): Giornata obesità importante ma serve impegno quotidiano(ASI) Il 4 marzo si celebra il World Obesity Day, la Giornata Mondiale dell’Obesità promossa dalla World Obesity Federation in collaborazione con partner internazionali tra cui l’Organizzazione Mondi ... agenziastampaitalia.it

Sociale, Tiso(Accademia IC): “Povertà educativa fenomeno preoccupante” https://cronachesalerno.it/sociale-tisoaccademia-ic-poverta-educativa-fenomeno-preoccupante/ - facebook.com facebook

Salute, Tiso(Accademia Ic): “Giornata obesità importante ma serve impegno quotidiano” - x.com