Sorpresa a Panicale | 30.000 euro con una giocata da soli 2,50 euro

Nella serata di ieri, a Panicale, una giocata di appena 2,50 euro ha portato a un pagamento di 30.000 euro. La vincita è avvenuta in un punto vendita locale, dove il giocatore ha scelto i numeri e ha atteso il risultato. La notizia ha attirato l’attenzione nella zona, con molti che si sono recati a verificare la propria schedina. La somma vinta rappresenta un importo consistente rispetto alla giocata effettuata.

Un colpo di fortuna inaspettato ha attraversato le tranquille strade di Panicale nella serata di ieri, quando una modesta giocata è stata trasformata in un importante tesoretto. Un cittadino del borgo affacciato sul Trasimeno ha infatti centrato una quaterna secca, incassando la somma di 30.000 euro grazie a una schedina da soli 2,50 euro. Il colpo fortunato è avvenuto con la combinazione dei numeri 10, 15, 55 e 72, puntati su tutte le ruote. Il colpo alla ricevitoria di via della Resistenza. L’evento si è concentrato nel cuore del paese, precisamente presso l’esercizio storico situato in via della Resistenza. La giocata, che ha permesso al...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sorpresa a Panicale: 30.000 euro con una giocata da soli 2,50 euro Notizie correlate Leggi anche: Panicale, con una giocata da 2 euro e 50 si porta a casa 30mila euro Colpo Eurojackpot a Bari: vinti 185mila euro con una giocata da soli 2 euroLa giocata fortunata è stata realizzata in una tabaccheria di via Cairoli, in occasione dell'estrazione di venerdì 13 marzo La dea bendata bacia Bari...