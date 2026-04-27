Agricoltori pugliesi fra i diecimila manifestanti al Brennero per la tutela delle produzioni italiane Stamattina

Stamattina, circa diecimila agricoltori provenienti dalla Puglia e da altre regioni si sono riuniti al Brennero per chiedere maggiore attenzione alla tutela delle produzioni italiane. Un corteo si è formato lungo l’autostrada, con agricoltori che portavano bandiere e cartelli. Coldiretti Puglia ha diffuso un comunicato nel quale si parla di possibili recuperi economici per gli agricoltori coinvolti. La manifestazione si è protratta per diverse ore, coinvolgendo anche rappresentanti locali.

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Gli agricoltori potrebbero recuperare almeno 20 miliardi di euro se venisse modificata la norma dell'ultima trasformazione sostanziale nell'attuale codice doganale, che in questa difficile fase potrebbero contribuire a mitigare l'effetto dei rincari dei costi di produzione e combattere gli aumenti dei prezzi al consumo. A causa della guerra in Iran energia, gasolio e concimi sono andati alle stelle ed è complicato anche l'approvvigionamento, mettendo a rischio le semine e la produzione alimentare e aprendo le porte a un incremento della presenza di alimenti ultra-trasformati.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Agricoltori pugliesi fra i diecimila manifestanti al Brennero per la tutela delle produzioni italiane Stamattina Protesta agricoltori e trattori a Bruxelles contro il Mercosur Notizie correlate Brennero: oggi anche agricoltori pugliesi per la mobilitazione nazionale ColdirettiDi seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: “Abbiamo bisogno della pace. Coldiretti, lunedì 500 agricoltori campani al BrenneroSono circa 500 gli agricoltori campani che domani partiranno alla volta del valico del Brennero, insieme a Coldiretti Campania, per portare avanti la... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Misure anti-Xylella, gli agricoltori pugliesi contro Comuni ed Enti: Tutti facciano il loro dovere, bisogna muoversi; Grano duro deprezzato, Cia Puglia: Prezzi sotto i costi, agricoltori penalizzati; Pomodoro: Cia Puglia, manca intesa sul prezzo. Ritardo penalizza i produttori - CIA; Diga del Pappadai entra in funzione con l’acqua in arrivo dalla Basilicata. Oggi il sopralluogo di Decaro e Paolicelli. Protesta degli agricoltori pugliesi, corteo a Bari contro i costi alle stelleGli agricoltori e allevatori pugliesi sono scesi in piazza a Bari sul lungomare Nazario Sauro «contro le emergenze che mettono a repentaglio la sopravvivenza stessa dell'agricoltura pugliese, - dice ... quotidianodipuglia.it Ottomila agricoltori protestano a Bari: Un piano Marshall da 200 milioni di euro per la PugliaLa manifestazione arriva con una richiesta precisa sul tavolo della Regione. Coldiretti Puglia ha portato la proposta di un piano straordinario da 200 milioni di euro — un piano Marshall per ... bari.repubblica.it Studio 100. . Dopo trent'anni entra in funzione l'invaso Pappadai L'invaso Pappadai dopo trent'anni entra in funzione raccogliendo acqua proveniente dalla Basilicata. Sorridono gli agricoltori pugliesi. Ieri il sopralluogo del presidente della Regione Antonio De - facebook.com facebook