Agricoltori pugliesi fra i diecimila manifestanti al Brennero per la tutela delle produzioni italiane Stamattina la mobilitazione nazionale Coldiretti

Oggi al Brennero si sono radunati circa diecimila agricoltori italiani in una manifestazione organizzata da Coldiretti. La mobilitazione ha coinvolto anche i rappresentanti della regione Puglia, che hanno partecipato con un comunicato ufficiale. Secondo quanto diffuso da Coldiretti Puglia, gli agricoltori potrebbero recuperare almeno una parte delle perdite legate alle produzioni italiane. La protesta si è concentrata sulla tutela dei prodotti nazionali e sulla difficoltà di competere con merci straniere.

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Gli agricoltori potrebbero recuperare almeno 20 miliardi di euro se venisse modificata la norma dell'ultima trasformazione sostanziale nell'attuale codice doganale, che in questa difficile fase potrebbero contribuire a mitigare l'effetto dei rincari dei costi di produzione e combattere gli aumenti dei prezzi al consumo. A causa della guerra in Iran energia, gasolio e concimi sono andati alle stelle ed è complicato anche l'approvvigionamento, mettendo a rischio le semine e la produzione alimentare e aprendo le porte a un incremento della presenza di alimenti ultra-trasformati.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Agricoltori pugliesi fra i diecimila manifestanti al Brennero per la tutela delle produzioni italiane Stamattina la mobilitazione nazionale Coldiretti Notizie correlate Agricoltori pugliesi fra i diecimila manifestanti al Brennero per la tutela delle produzioni italiane StamattinaDi seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Gli agricoltori potrebbero recuperare almeno 20 miliardi di euro se venisse modificata la... Brennero: oggi anche agricoltori pugliesi per la mobilitazione nazionale ColdirettiDi seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: “Abbiamo bisogno della pace. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Misure anti-Xylella, gli agricoltori pugliesi contro Comuni ed Enti: Tutti facciano il loro dovere, bisogna muoversi; Grano duro deprezzato, Cia Puglia: Prezzi sotto i costi, agricoltori penalizzati; Pomodoro: Cia Puglia, manca intesa sul prezzo. Ritardo penalizza i produttori - CIA; Diga del Pappadai entra in funzione con l’acqua in arrivo dalla Basilicata. Oggi il sopralluogo di Decaro e Paolicelli. Agricoltori pugliesi fra i diecimila manifestanti al Brennero per la tutela delle produzioni italiane Stamattina la mobilitazione nazionale ColdirettiGli agricoltori potrebbero recuperare almeno 20 miliardi di euro se venisse modificata la norma dell’ultima trasformazione sostanziale nell’attuale codice doganale, che in questa difficile fase potreb ... noinotizie.it Protesta degli agricoltori pugliesi, corteo a Bari contro i costi alle stelleGli agricoltori e allevatori pugliesi sono scesi in piazza a Bari sul lungomare Nazario Sauro «contro le emergenze che mettono a repentaglio la sopravvivenza stessa dell'agricoltura pugliese, - dice ... quotidianodipuglia.it Studio 100. . Dopo trent'anni entra in funzione l'invaso Pappadai L'invaso Pappadai dopo trent'anni entra in funzione raccogliendo acqua proveniente dalla Basilicata. Sorridono gli agricoltori pugliesi. Ieri il sopralluogo del presidente della Regione Antonio De - facebook.com facebook