Iran aerei spesa IA e Made in Italy | l' impatto della guerra tra rincari e ricadute

In Iran, i costi dei voli e della spesa quotidiana sono aumentati a causa della guerra. Le variazioni dei prezzi colpiscono anche l'acquisto di prodotti Made in Italy e l'uso dell'intelligenza artificiale. I rincari non si limitano a carburanti e bollette, ma si fanno sentire anche sui servizi di trasporto e sui beni di consumo. La situazione riguarda diversi settori economici e influisce sulle scelte dei cittadini.

Non solo bollette e carburanti, la raffica dei rincari legati alla guerra arriverebbe fino al carrello della spesa e ai biglietti aerei. Oltre che costare caro alle manifatture italiane e persino alle ricche big tech che nel Golfo fanno business. RISCHIO +15% BOLLETTE FAMIGLIE In base alle più recenti stime a causa dell'impatto della guerra sui mercati energetici la bolletta delle famiglie italiane potrebbe salire di 278 euro per il gas e di 91 euro per l’elettricità, portando quindi il conto complessivo a 2.796 euro nell'anno, +15% rispetto alle stime pre-crisi. CORSA CARBURANTI Una chiusura totale e prolungata dello Stretto di Hormuz taglierebbe del 15-20% l’offerta di petrolio con conseguenti rincari del greggio e a seguire del carburante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Iran, Paolo Capone (Leader UGL): “Preoccupa l'impatto economico del conflitto. Prevenire ricadute su rincari e occupazione”"Destano forte preoccupazione le possibili ricadute economiche e sociali dell’attacco congiunto condotto da Israele e Stati Uniti contro l’Iran.

