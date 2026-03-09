Via Jacopo Corrado | al via la bonifica e messa in sicurezza dell' ex casa del custode

Sono iniziati i lavori di bonifica e messa in sicurezza di un edificio in via Jacopo Corrado, precedentemente utilizzato come casa del custode di APS AMGA. Le operazioni prevedono la rimozione di materiali pericolosi e il rafforzamento strutturale dell’immobile. L’intervento è stato avviato con l’obiettivo di garantire la sicurezza dell’area e di procedere con eventuali futuri interventi di riqualificazione.

L'edificio, in stato di abbandono da diversi anni, era diventato un punto di degrado tanto da preoccupare per la sicurezza dei numerosi giovani che frequentano quotidianamente i limitrofi impianti sportivi del CUS Il personale di APS ha già avviato la rimozione di ingenti quantità di scarti all'interno del giardino e il taglio della boscaglia che ne occultava la visibilità. L'obiettivo dell'intervento è duplice: restituire decoro alla zona e blindare ulteriormente l'abitazione per impedire nuove intrusioni abusive. L'iniziativa viene accolta come un passo significativo per la tutela del quartiere e per la serenità di chi usufruisce dei centri sportivi adiacenti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

