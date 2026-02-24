La comunità piange Eolo Zuppiroli Ex assessore e Castellano dell’anno | Un vero custode della memoria

Eolo Zuppiroli, ex assessore e Castellano dell’anno, muore dopo anni di impegno civico e culturale. La causa della sua scomparsa non è stata ancora resa nota, ma il suo nome resta collegato a numerosi progetti di recupero delle tradizioni locali. La comunità piange un uomo che ha dedicato la vita a preservare le radici del territorio, lasciando un segno indelebile nelle iniziative pubbliche. La sua assenza si farà sentire nei prossimi mesi.

‘Castellano dell’anno 2019’ per il suo ruolo "attivo nella vita pubblica e culturale", e per "il contributo alla comunità". Tra i tanti riconoscimenti, il premio ricevuto sul palco di piazza XX Settembre è forse non solo quello che più lo ha gratificato, ma anche quello che più e meglio riassume la sua vita e il suo senso di appartenenza per il luogo dove ha trascorso e chiuso l’intera vita. È scomparso domenica Eolo Zuppiroli, 90 anni, "un uomo delle istituzioni, un amministratore rigoroso e appassionato, ma soprattutto un custode autentico della nostra memoria collettiva", così lo descrive la sindaca Francesca Marchetti nel ricordo che il Comune gli ha dedicato ieri, aggiungendo tratti della biografia di Zuppiroli come "gli oltre trent’anni trascorsi a servire la comunità con competenza, sobrietà e profondo senso civico, contribuendo in modo determinante allo sviluppo urbanistico, culturale, sociale e identitario della città, attraversando stagioni amministrative diverse con la stessa coerenza e lo stesso amore per il bene pubblico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

