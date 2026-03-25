Il risultato del referendum e il governo regionale in Sicilia | un sano e consapevole avviso ai naviganti

In Sicilia, il risultato del referendum si è tradotto in una vittoria netta per il fronte del no, che ha prevalso in tutte le province con un risultato di 9 a zero. Questa consultazione è arrivata a pochi mesi dall’insediamento del nuovo governo regionale, che ha affrontato questa consultazione popolare come un segnale chiaro di attenzione da parte degli elettori. I commentatori politici del centrodestra hanno descritto questa vittoria come un’espressione di orientamenti conservatori.

I politologi del centrodestra siciliano hanno derubricato il “cappotto” incassato sul referendum dal centrodestra come un’espressione conservatrice (il “No” ha sbancato in tutte le province, 9 a zero, nemesi del celebre 61 a zero alle Politiche del 2001 sull’onda berlusconiana). I siciliani avrebbero affidato alle urne «un voto di difesa, non di proposta». Come se gli elettori avessero voluto bunkerizzare la Costituzione rispetto all’afflato rinnovatore della riforma Nordio. Tesi strampalata, pensata per tentare di edulcorare analisi più crude che stanno maturando anche sul fronte del centrodestra. In realtà la scomposizione del voto,... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il risultato del referendum e il governo regionale in Sicilia: un sano e consapevole avviso ai naviganti Articoli correlati "Avviso ai naviganti" di Mauro D'Attis: "Nella riserva non c'è spazio per l'illegalità"BRINDISI - Il vice presidente della Commissione Antimafia Mauro D'Attis lancia un “avviso ai naviganti”. Referendum sulla giustizia: Vittoria del 'NO'. Conte: "Avviso di sfratto per il governo"AGI - Ancora in corso lo spoglio delle schede per il Referendum sulla giustizia ma ci sono intorno ai 10 punti percentuale di distacco in favore del... Una raccolta di contenuti su Il risultato del referendum e il... Temi più discussi: Referendum sulla Giustizia: in Sicilia vince il No con oltre il 60,98%; I risultati del referendum sulla giustizia in due grafici e due mappe; Referendum, l'affluenza si ferma al 46%: a Palermo il No sfiora il 70%; Referendum: dati su affluenza e risultati. Il risultato del referendum e il governo regionale in Sicilia: un sano e consapevole avviso ai navigantiI politologi del centrodestra siciliano hanno derubricato il cappotto incassato sul referendum dal centrodestra come un’espressione conservatrice (il ... gazzettadelsud.it Referendum sulla giustizia: perché il voto del Sud mette in crisi il centrodestraIl risultato nei territori meridionali evidenzia crepe nella coalizione del centrodestra: dalle percentuali in Sicilia e Calabria alle tensioni a Palermo, il partito affronta un bilancio politico da r ... notizie.it A modo mio … inizia il nostro tour con il Goberno di Liberazione! ad ottobre elezioni anticipate in Sicilia! REFERENDUM GIUSTIZIA: il teatrino indecoroso continua … Messina: l’imbarqzzante vagito del centro destra e gli isterismi di Matilde Siracusano Barcell - facebook.com facebook Pasqua, decollano i prezzi degli aerei per Sicilia e Sardegna. E con la guerra il caro voli non sarà passeggero x.com