Con l’arrivo della stagione estiva e il riprendere delle attività nautiche in Liguria, è stata avviata una campagna per lo smaltimento dei segnali pirotecnici scaduti. Le autorità locali hanno diffuso un avviso rivolto ai cittadini e ai professionisti del settore, invitando a consegnare i dispositivi fuori uso presso i punti di raccolta autorizzati per garantire la sicurezza in mare e a terra.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Con l’avvicinarsi della stagione estiva e il ritorno delle attività nautiche, cresce l’attenzione sulla sicurezza a bordo.🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Avviso ai naviganti: in Liguria la campagna per lo smaltimento dei segnali pirotecnici scaduti

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