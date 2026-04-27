Aggressioni su bus e treni una tre avviene a Bologna

Nel 2025 si registra un aumento delle aggressioni sui mezzi del trasporto pubblico locale, con tre episodi avvenuti a Bologna. Secondo i dati forniti da un rappresentante politico, il numero totale di aggressioni sui treni supera le 90 unità, contribuendo a un quadro complessivo che si sta facendo sempre più preoccupante. La situazione solleva questioni sulla sicurezza degli utenti e sulla gestione di questi episodi.

Un 2025 critico per la sicurezza nel trasporto pubblico locale (TPL), quello tracciato da Pietro Vignali, capogruppo di Forza Italia in Regione: oltre 90 aggressioni sui treni e un bilancio che supera le 1.000 giornate di infortunio tra ferro e gomma in tutta l’Emilia-Romagna.Un terzo degli.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate La notte cambia le strade: un incidente su tre avviene ad alta velocitàIl nuovo report del Cnr fotografa il rischio reale sulle strade italiane: nelle ore buie cambia tutto, non solo la visibilità. Stop ai treni tra Bologna e Vignola: domenica 8 febbraio si viaggia solo in busDomenica 8 febbraio il servizio ferroviario sulla linea Bologna–Vignola sarà modificato per permettere l’esecuzione di interventi programmati... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Calci e pugni al dipendente di un ristorante dell'aeroporto; Acido sui sedili del bus: studentessa si siede, si ustiona e finisce al Pronto soccorso. Feriti altri due passeggeri. L'ombra di un atto...; Sassaiola contro il bus in via Ferraris, panico a bordo, passeggero ferito; Troppe aggressioni sui bus dell’Air Campania, a bordo arrivano i vigilanti armati. In Emilia Romagna oltre 90 aggressioni sui treni in un annoPolitica: L analisi del presidente del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Pietro Vignali ... lapressa.it Rapina e aggressione su treno Foggia–Bari: quattro minorenni identificatiQuattro minorenni originari di Bisceglie, identificati per una rapina su un treno regionale tra Foggia e Bari. Misure cautelari disposte. Indagini in corso. trmtv.it Parma, a scuola gli studenti si difendono con taser dalle aggressioni. Lisa Imparato: "La risposta deve essere pubblica, non privata" #Mattino5 in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com Mattino 5. . Parma, a scuola gli studenti si difendono con taser dalle aggressioni. Lisa Imparato: "La risposta deve essere pubblica, non privata" #Mattino5 in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity - facebook.com facebook