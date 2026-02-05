Stop ai treni tra Bologna e Vignola | domenica 8 febbraio si viaggia solo in bus

Domenica 8 febbraio i treni tra Bologna e Vignola non circolano più. Al loro posto, ci saranno solo autobus. La decisione è stata presa per permettere lavori programmati sulla linea. I cittadini che devono spostarsi tra le due città dovranno quindi usare il bus, senza alternative ferroviarie. La circolazione tornerà normale il giorno successivo.

Domenica 8 febbraio il servizio ferroviario sulla linea Bologna–Vignola sarà modificato per permettere l’esecuzione di interventi programmati sull’infrastruttura. Trenitalia Tper ha annunciato che la circolazione ferroviaria resterà interrotta su tutta la tratta fino alle 18. Durante.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Approfondimenti su Bologna Vignola Stop ai treni tra Lazio e Molise, circolazione sospesa dal 6 all’8 febbraio: le fermate dei bus sostitutivi Da venerdì 6 a domenica 8 febbraio, i treni tra Lazio e Molise non circoleranno. Febbraio nero per chi viaggia: treni, bus e voli a rischio sciopero Febbraio si apre con un nuovo rischio per chi si muove in Italia. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Bologna Vignola Argomenti discussi: Bologna-Prato, weekend di stop ai treni, dal 30 gennaio al 1° febbraio; Treni, i lavori per l'Alta Velocità bloccano la Puglia per due settimane: stop ai collegamenti con Roma; Metromare, stop ai treni tra Porta San Paolo e Magliana: il calendario dei lavori; Stop ai treni tra Lazio e Molise, circolazione sospesa dal 6 all'8 febbraio: le fermate dei bus sostitutivi. Stop ai treni per rimuovere un ordigno di guerraPRATO-BOLOGNA: Tre ore di sospensione del traffico tra le stazioni di Bologna San Ruffillo e Pianoro per far lavorare gli artificieri: modifiche sui regionali ... toscanamedianews.it Lavori sui binari, stop ai treni tra Empoli e PisaEMPOLI: Fine settimana di interventi lungo la linea Firenze-Pisa. Le modifiche alla circolazione ferroviaria e i treni coinvolti ... toscanamedianews.it Lo stop ai treni per consentire lavori infrastrutturali sulla tratta facebook Treni, parte lo stop di 2 settimane tra la Puglia e Roma. Disagi per i pendolari tra cancellazioni e corse in bus x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.