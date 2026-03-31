Secondo un rapporto recente del Cnr, un incidente su tre si verifica durante le ore notturne. I dati indicano che le strade italiane sono più pericolose nelle ore di scarsa visibilità, con un aumento dei casi legati alla velocità elevata. La relazione analizza le variazioni di rischio tra giorno e notte, evidenziando come l'oscurità influisca sull'incidenza degli incidenti stradali.

Il nuovo report del Cnr fotografa il rischio reale sulle strade italiane: nelle ore buie cambia tutto, non solo la visibilità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La notte cambia le strade: un incidente su tre avviene ad alta velocità

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