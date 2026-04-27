Aggressioni su bus e treni una su tre avviene a Bologna
Nel 2025, i dati sulle aggressioni nel trasporto pubblico locale mostrano un quadro preoccupante, con oltre 90 episodi registrati sui treni. In particolare, una aggressione su tre si verifica a Bologna, segnando un andamento difficile per la sicurezza dei passeggeri. Il capogruppo di Forza Italia in Regione ha evidenziato questa situazione, sottolineando come il numero di incidenti continui a crescere nel corso dell’anno.
Un 2025 critico per la sicurezza nel trasporto pubblico locale (TPL), quello tracciato da Pietro Vignali, capogruppo di Forza Italia in Regione: oltre 90 aggressioni sui treni e un bilancio che supera le 1.000 giornate di infortunio tra ferro e gomma in tutta l’Emilia-Romagna.Un terzo degli.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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