Nel tribunale di Foggia è stata pronunciata una condanna storica dopo un’aggressione omofoba avvenuta in città. L’autore del pestaggio di Michael Savino è stato condannato a una pena di tre anni e dieci mesi di reclusione. La sentenza si basa sull’applicazione dell’articolo 604 ter del codice penale, introdotto per affrontare le violenze motivate dall’omolesbobitransfobia, in assenza di un quadro normativo specifico precedente.

? Cosa sapere Il Tribunale di Foggia condanna a 3 anni e 10 mesi l'aggressore di Michael Savino.. La sentenza applica l'articolo 604 ter per colmare il vuoto normativo sull'omolesbobitransfobia.. Il Tribunale di Foggia ha condannato il responsabile dell’aggressione a Michael Savino a 3 anni e 10 mesi di reclusione, sancendo un precedente giuridico per l’applicazione dell’aggravante legata alla matrice omofoba nel caso avvenuto a San Giovanni Rotondo. L’episodio risale alla notte tra il 10 e l’11 agosto 2024. In quel contesto, Michael è stato preso di mira da due individui, uno maggiorenne e l’altro minorenne all’epoca dei fatti. L’attacco violento è scaturito da una provocazione verbale: i responsabili avevano chiesto se fossero loro stessi gay, ricevendo come unica risposta il silenzio della vittima.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aggressione omofoba a Foggia: condanna storica per il pestaggio

13 GENNAIO 2025 - FOGGIA, GIUSTIZIA FAI DA TE: UOMO SORPRESO A RUBARE AUTO E PESTATO IN STRADA

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