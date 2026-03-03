L’aggressione omofoba in centro a Roma | il pestaggio gli insulti gli sputi

Un episodio di violenza omofoba si è verificato nel centro di Roma, dove un uomo è stato aggredito con schiaffi e calci da un gruppo di persone. Durante l’attacco, sono stati rivolti insulti e sputi, e il tutto è stato ripreso da alcuni testimoni. I carabinieri hanno successivamente eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di uno dei sospettati.

Roma, 3 marzo 2026 – I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza che dispone la misura cautelare della permanenza in casa nei confronti di tre ragazzi diciassettenni, a cui carico ci sono gravi indizi di colpevolezza n relazione al brutale pestaggio a sfondo omofobo avvenuto la notte del 14 settembre 2025 nel centro di Roma. La vittima, un ragazzo di 25 anni, era stata accerchiata dal gruppo mentre tornava a casa.Dapprima uno dei minori gli aveva strappato e spezzato un ventaglio che aveva tra le mani e gli aveva sputato in viso; subito dopo, gli aggressori lo avrebbero colpito ripetutamente con pugni al volto, alle costole e alla nuca. Mentre il venticinquenne cadeva a terra sanguinante, il gruppo avrebbe continuato a infierire deridendolo e rivolgendogli pesanti insulti e minacce di matrice omofoba, prima di allontanarsi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

