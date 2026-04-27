Durante la celebrazione del 25 aprile a Roma, due attivisti dell'Anpi sono stati colpiti da colpi di arma ad aria compressa mentre si trovavano in occasione della festa. Un motociclista avrebbe aperto il fuoco contro di loro, causando l'intervento delle forze dell'ordine. Non ci sono ancora dettagli sulle motivazioni dell'episodio o sull’identità dell’autore. Le autorità stanno indagando per chiarire quanto accaduto.

? Cosa sapere Roma, 25 aprile: motociclista spara con arma ad aria compressa contro due attivisti Anpi.. L'aggressione mirata a via delle Sette Chiese coinvolge Rossana Gabrieli e un collega ferito.. L’attacco violento avvenuto il 25 aprile a Roma contro due attivisti dell’Anpi ha lasciato Rossana Gabrieli ferita, dopo che un motociclista ha puntato un’arma ad aria compressa contro di lei nei pressi di via delle Sette Chiese. Il momento del ferimento è avvenuto durante la manifestazione per la Liberazione, in una zona alberata vicino a viale Ostiense, dove i due esponenti dell’associazione cercavano un po’ di ombra. Mentre controllavano il cellulare alla ricerca di una gelateria, l’aggressione è scattata con una rapidità brutale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aggressione a Roma: spari contro attivisti Anpi durante la festa

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