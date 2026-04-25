A Roma, nei pressi della basilica di San Paolo, due coniugi sono stati feriti da colpi di arma da fuoco. I due, entrambi iscritti all’Anpi e con il fazzoletto dei partigiani al collo, si trovavano nel parco Schuster, vicino a dove si era appena conclusa una manifestazione per il 25 aprile organizzata dall’associazione. L’episodio si è verificato nel giorno della Festa della Liberazione, suscitando preoccupazione tra i presenti.

Paura a Roma, vicino alla basilica di San Paolo, nel giorno della Festa della Liberazione. Due coniugi con al collo il fazzoletto dei partigiani sono stati feriti vicino al parco Schuster, dove si era da poco conclusa una manifestazione per il 25 aprile promossa dall'Anpi. Due uomini a bordo di uno scooter che stava transitando hanno esploso alcuni colpi con una pistola ad aria compressa. I due coniugi sono rimasti feriti in modo lieve, perdendo sangue. Nessuno dei due è grave. Sono stati medicati e "stanno bene", fanno sapere dall'Anpi. Che aggiunge: " Quello che è successo è una cosa gravissima ". I due a bordo dello scooter, coi volti travisati, si sono poi dati alla fuga.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Roma, spari contro due coniugi iscritti all'Anpi col fazzoletto dei partigiani

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